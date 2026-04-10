ホンダ新型「小型スポーツカー」予約開始へ！ホンダは2026年4月10日、新型小型EV（電気自動車）「Super-ONE（スーパーワン）」を、同年5月下旬に発売することを発表しました。新型スーパーワンは「e：Dash BOOSTER（イーダッシュ ブースター）」をグランドコンセプトに掲げ、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指して開発されました。【画像