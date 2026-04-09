ぽっちゃりインフルエンサーの藤田シオンさんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在と“痩せてる時”の比較ショットを公開しました。【写真】藤田シオンの76kg時と43kg時「ずっとかわいいやんけ」藤田さんは「痩せたら可愛い？痩せてる時の写真、ありますけど……」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は「76kg」の姿で、青いチェック柄の衣装を着用しています。2枚目は「43kg」の姿で、黒いパーカーを着た状態で食事をしてい