◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）巨人ー広島戦のスタメンが９日に発表された。トレイ・キャベッジ外野手が今季１２試合目で初の５番に入った。山瀬慎之助が「８番・捕手」で今季２度目の先発マスクをかぶり、先発の則本昂大投手をリードする。中山礼都外野手はベンチを外れた。両軍のスタメンは以下。【巨人】１（二）浦田２（中）松本３（遊）泉口４（三）ダルベック５（左）キャベッジ６（一）