俳優の丹靖子さんが3日、死去した。83歳だった。劇団四季が9日、公式サイトで発表した。【写真】劇団四季で欠かせない存在…舞台上で演技する丹靖子さんサイトによると、丹さんは1976年に劇団四季入団。『ヴェニスの商人』で初舞台を踏み、2012年に退団するまで、『ユタと不思議な仲間たち』クルミ先生、『ラ・ソヴァージュ』マダム・タルド、『ライオンキング』ラフィキ、『壁抜け男』八百屋・娼婦、『夢から醒めた夢』老婦