茨城県坂東市の資材置き場で火事があり、現在も燃えています。9日午後0時13分頃、坂東市寺久付近で「煙がすごい、火も見える」と110番通報がありました。消防によりますと燃えているのは資材置き場で、消防車など16台が駆け付け消火活動に当たっていますが、現在も激しく燃えています。現時点でけが人の情報はないということです。