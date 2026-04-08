人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの東雲うみが7日、自身のインスタグラムを更新。香港で「趣味」を満喫する姿を投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】アムロもシャアも直視できなかった？ 膝上スカートの人気コスプレイヤー 東雲は4、5日に香港で開催された「CON―CON HONG KONG 2026」に出演。「これは完全に趣味!!!笑」と記し、アップした写真はアニメ「機動戦士ガンダム」の人気キャラの前で