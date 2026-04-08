［J１百年構想リーグEAST第９節］川崎 ３−２ 浦和／４月５日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu後半アディショナルタイムのボランチ、河原創の劇的なゴールで３−２で浦和に勝利した川崎。その一戦で３試合ぶりの勝点３を喜びつつ、課題を口にしたのは21歳のCB松長根悠仁だった。アカデミー出身で、昨季はレンタル移籍した福島でSBとして成長。川崎復帰を果たした今季は、怪我人が続くチーム事情もあり、CBとして出場を続