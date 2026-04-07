4月7日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は朝日新聞の『武器輸出、国会へ事後通知「５類型」撤廃政府案、自民に提示』という記事を紹介した。 番組で紹介した朝日新聞の記事によると、武器輸出を規制する防衛装備移転三原則の運用指針見直しをめぐり、政府は６日、自民党安全保障調査会の幹部会合で政府案を提示した。殺傷能力のある武器の輸出を全面的に解禁することに伴う「歯止め策」として、新たに事