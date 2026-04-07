歩道の縁石に突っ込んで止まる軽自動車。運転席のドアはひしゃげ、前も原形をとどめていません。6日午前、宮城・岩沼市の県道で起こった事故。軽自動車は対向車線を走っていた大型トラックと正面衝突。トラックも運転席のドアが大きく変形しています。軽自動車を運転していた70代の男性が死亡しました。佐賀・唐津市では6日午後、複数の車が関係する多重事故が発生。前の部分が大きく壊れ、原形をとどめていない黒い軽自動車の正面