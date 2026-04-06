Image: Audio und werbung / Shutterstock.com Anthropicが、Claudeのサブスクリプションを使ってOpenClawを動かすのをNGとする方針を打ち出しました。2026年4月4日正午（太平洋時間）以降、対象ツールを利用するには、従量課金オプションまたはClaude APIキーの利用が必要になります。Claudeのサブスクは安くはありませんが、定額ではあり、上位プランでは利用量もかなりのものです。それが