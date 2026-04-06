全国有数のスイカの産地、松本市では露地栽培の苗の定植が始まりました。青空が広がった6日朝、松本市和田にある大久保武さんの畑ではビニールで作ったトンネルに20センチほどのスイカの苗を1株ずつ植えていきました。JA松本ハイランドのスイカはシャリっとした食感と甘さが特徴です。定植は5日から始まり、収穫の時期をずらすため6月いっぱいまで続きます。今年は冬の雨が少なく生育が心配されましたが苗は順調に大きくなり