ウッザ！▶▶この作品を最初から読む事務職に就いて5年目の加藤さん。彼女の部署に新入社員の高瀬さんが配属されてきました。第一印象は「明るくて素直そうな子」でしたが、実際に仕事を任せてみると、仕上がりは雑でミスが目立ちます。加藤さんは丁寧に指導しますが、彼女は「私HSPなんで、配慮してください！」と主張するばかり。さらには、仕事を他人に丸投げしたり、ミスをして逆ギレすることも…。HSPとは、生まれ