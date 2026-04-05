明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆楽しい事が次々と起こる日。趣味の世界が広がる予感なので、友人からの誘いは迷わずのってみるとよいです。B型の運勢……★★☆☆☆ぼんやりする時間が必要なとき。なにかと噂に振り回されてしまいがちなので、しっかりと情報を集めて。O型の運勢……★☆☆☆☆神経質になり、多少の事でイライラが募っ