【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月5日（日）に開催された劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のイベントである「ゾンビランドサガ LIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜」（会場：ぴあアリーナMM）にて、ゾンビランドサガ史上最大となる“佐賀県凱旋イベント”が、劇場版のラストシーンのライブ会場としても登場したSAGAアリーナ（佐賀県佐賀市）にて2027年4月24日（土）・25日（日）に２D