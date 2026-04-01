いわば“プレミアリーグ選抜”を相手に、森保ジャパンのプレミアリーガーが眩い輝きを放った。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリーで対戦。１−０で接戦を制し、今夏の北中米W杯に弾みをつけた。決勝点を挙げたのは、頼れるエース三笘薫（ブライトン）だ。23分、自らのボール奪取を起点としたカウンターを見事に仕留め、名GKジョーダン・ピックフォード（エバートン）が守るゴー