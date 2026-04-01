W杯欧州予選プレーオフ決勝で…

サッカーのイタリア代表は3月31日（日本時間4月1日）、ワールドカップ（W杯）欧州予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末に敗戦。3大会連続で本大会出場を逃した。W杯4度の優勝を誇る強豪の悪夢が続く中、英記者は衝撃の事実を伝えている。

アウェーでアズーリがまたも悲劇に見舞われた。1-1のままPK戦に突入すると、ボスニアが4人全員決めた一方、イタリアは精彩を欠いて1-4で敗戦。まさかの3大会連続予選敗退となった。最後のW杯出場は2014年のブラジル大会までさかのぼる。

さらに2010年の南アフリカ大会もグループリーグで敗退しており、最後にW杯のノックアウトステージに進出したのは、優勝した2006年のドイツ大会だ。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」で執筆する英国出身のコリン・ミラー記者は自身のXで「イタリアは2007年1月にiPhoneが生まれてから、一度もW杯のノックアウトマッチでプレーしていない」と衝撃の事実を伝えた。

この投稿には海外ファンから「子どもたちはイタリアが本大会出場を逃すことが普通だと思って育っている」「彼らが世界的な強豪だと知らない大人もいる」「イタリアのサッカーはかなり失墜してしまった」「誰がこんなこと90年代に想像した？」「ワオ」「これは度肝を抜く事実だ」「イタリア男子サッカーは地に落ちた」などと驚きの声が続出した。



（THE ANSWER編集部）