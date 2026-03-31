2026年1月期ドラマの中でも、毎週火曜よる9時放送の2作品に熱視線が注がれている。フジテレビ系の『東京P.D. 警視庁広報2係』とテレビ朝日系の『再会〜Silent Truth〜』。いずれも刑事ドラマだ。主演は福士蒼汰と竹内涼真。それぞれの持ち味が第1話冒頭場面から豊かに薫る。この二人には共通点が多く、ネット上では両作を比較する視点が盛り上がっている。平成から令和へ、同世代俳優として歩んできた福士蒼汰と竹内涼真に、