演歌歌手の藤あや子（64）が30日、ブログを更新。「奇跡のようなありがたい日々」と思いの丈をつづり、“結婚9周年”をお祝いした夫婦の姿を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】“結婚9周年”を夫とお祝いする様子2017年4月9日に更新したブログで再婚したことを発表した藤。お相手の男性は24歳年下で、2025年3月31日のブログでは「結婚8周年を祝いました。他人同士が長く生活を共にすることは、絶対難しいと思っ