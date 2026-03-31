全員きんに君の衝撃！ JRA-VAN「みんなきんに君 関西表彰式」篇

記事ポイント 競馬の表彰式に登場する全員がなかやまきんに君に変身するインパクト大の新CM2026年3月28日よりフジテレビ・テレビ東京等で放映中JRA-VANアプリで過去30年以上のレースデータや動画を手軽に楽しめる 競馬の表彰式に登場する全員がなかやまきんに君に変身するインパクト大の新CM2026年3月28日よりフジテレビ・テレビ東京等で放映中JRA-VANアプリで過去30年以上のレースデータや動画を手軽に楽しめる

JRAの公式データ配信サービス「JRA-VAN」の新CMに、お笑い芸人のなかやまきんに君が起用されています。

華やかな競馬の表彰式を舞台に、騎手・調教師・馬主など登壇者全員の顔が」なかやまきんに君」というギャップ満載の内容となっています。

2026年3月28日より各メディアで順次放映が始まっています。

JRA-VAN「みんなきんに君 関西表彰式」篇

放映開始：2026年3月28日（土）出演：なかやまきんに君放映媒体：フジテレビ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネル等公開先：YouTube「JRA-VANチャンネル」・JRAの各競馬場・ウインズ

新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇は、厳かな競馬の表彰式を舞台に、壇上に並ぶ騎手・調教師・馬主など全員の顔がなかやまきんに君に変身しているというユーモラスな世界観が最大の見どころです。

格式高い表彰式と、登場人物全員が」みんなきんに君」というギャップが、思わず二度見してしまう驚きと笑いを生み出しています。

なかやまきんに君は「合成されている様々な顔と表情の演技が見どころ」とコメントしており、お母さん役では「母の優しさが伝わってくる」とクリエイティブディレクターから称賛されるほど多彩な演技を披露しています。

JRA-VANのサービス概要

「JRA-VAN」は、過去30年以上のレースデータやパドック動画視聴サービス「パドックアイ」など多彩な情報を提供するJRA公式データ配信サービスです。

スマートフォン向けの「JRA-VANスマホアプリ」では、出馬表・リアルタイムオッズ・動画視聴・ネット投票連携がスムーズに利用できます。

PC向けの「JRA-VAN NEXT」は大量の競馬データの処理に対応しており、詳細なデータ分析が可能です。

「JRA-VAN NEXT」の利用者は「JRA-VANスマホアプリ」も無料で利用できます。

CM本編はYouTube「JRA-VANチャンネル」でも視聴できます。

全員がなかやまきんに君に変身する衝撃的なCMは、競馬ファン以外にも強いインパクトを与える内容です。

「JRA-VAN」は過去30年以上のレースデータやパドック動画など、競馬予想に役立つ情報が豊富に揃っています。

スマホアプリとPC版の両方に対応しており、外出先でも自宅でも快適に競馬情報を楽しめます。

JRA-VAN「みんなきんに君 関西表彰式」篇の紹介でした。

よくある質問

Q. CMはどこで視聴できますか？

A. YouTube「JRA-VANチャンネル」のほか、フジテレビ・テレビ東京・BSイレブン・グリーンチャンネル、JRAの各競馬場・ウインズで2026年3月28日より放映されています。

Q. JRA-VANではどのような情報が利用できますか？

A. 過去30年以上のレースデータ・リアルタイムオッズ・パドック動画（「パドックアイ」）・出馬表・ネット投票連携など幅広い競馬情報を、スマホアプリとPC版の両方で提供しています。

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