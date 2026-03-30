イラン政府の支援を受けているハッカー集団「ハンダラ」が、FBI(連邦捜査局)のカシュ・パテル長官の個人メールアカウントに侵入したと主張しました。司法省はFBI長官への攻撃があったことを認めています。Iran-linked hackers breach FBI director's personal email, publish photos and documents | Reutershttps://www.reuters.com/world/us/iran-linked-hackers-claim-breach-of-fbi-directors-personal-email-doj-official-202