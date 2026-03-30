75歳が近づくと、医療保険の仕組みが変わると聞いて、不安を感じる人も多いのではないでしょうか。特に、保険料の負担がどう変わるのかは、老後の家計に関わる大切なポイントです。しかし、制度の内容は分かりにくく、自分にどのような影響があるのか判断しにくい面もあります。 そこで本記事では、75歳になると何が変わるのかを整理しながら、保険料を見るときに知っておきたいポイントを解説します。 75歳になると