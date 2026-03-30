突然ですが、「HDD」の正式名称知っていますか？考えたことなかった…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Hard Disk Drive（ハードディスクドライブ）」でした！HDDとは「Hard Disk Drive（ハードディスクドライブ）」の略称です。パソコンやレコーダーなどに内蔵されていることが多い記憶装置で、写真、動画、文書、アプリケーション、OSなど、さまざまなデータを長期間保存するために使われます。HDDの内部には磁気を