【難解略語】「HDD」が何の略か分かりますか？ 大切な思い出を保存する装置
突然ですが、「HDD」の正式名称知っていますか？
考えたことなかった…
気になる正解は・・・？
正解は・・・
正解は、「Hard Disk Drive（ハードディスクドライブ）」でした！
HDDとは「Hard Disk Drive（ハードディスクドライブ）」の略称です。パソコンやレコーダーなどに内蔵されていることが多い記憶装置で、写真、動画、文書、アプリケーション、OSなど、さまざまなデータを長期間保存するために使われます。
HDDの内部には磁気を使ってデータを書き込むプラッタと呼ばれる円盤が入っており、その円盤が高速で回転しながら、読み書き用のヘッドがデータを記録・読み取りしています。電源を切っても保存した内容が消えないため、「補助記憶装置」として利用されます。容量が大きく、比較的安価に多くのデータを保存できる点がHDDの大きな特徴です。
一方で、内部に回転する部品があるため、衝撃に弱く、読み書き速度はSSDより遅い傾向があります。それでも、大容量データの保存や録画機器などでは今も広く使われています。
次回の難解略語もお楽しみに！