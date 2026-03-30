【難解略語】「HDD」が何の略か分かりますか？　大切な思い出を保存する装置

突然ですが、「HDD」の正式名称知っていますか？

考えたことなかった…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Hard Disk Drive（ハードディスクドライブ）」でした！

HDDとは「Hard Disk Drive（ハードディスクドライブ）」の略称です。パソコンやレコーダーなどに内蔵されていることが多い記憶装置で、写真、動画、文書、アプリケーション、OSなど、さまざまなデータを長期間保存するために使われます。

HDDの内部には磁気を使ってデータを書き込むプラッタと呼ばれる円盤が入っており、その円盤が高速で回転しながら、読み書き用のヘッドがデータを記録・読み取りしています。電源を切っても保存した内容が消えないため、「補助記憶装置」として利用されます。容量が大きく、比較的安価に多くのデータを保存できる点がHDDの大きな特徴です。

一方で、内部に回転する部品があるため、衝撃に弱く、読み書き速度はSSDより遅い傾向があります。それでも、大容量データの保存や録画機器などでは今も広く使われています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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