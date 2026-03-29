お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、マルチwayアクセが主役の「こなれミックスカールヘア」の作り方をご紹介します。とめるだけで可愛く仕上がるまとめ髪はやっぱり強い味方！とめるだけ！こなれミックスカールマルチwayアクセをON！ベースの巻きも、まとめ髪前提だからざっくりラフでOK。ふわふわなニュアンスを作っておけば