とめるだけ簡単！マルチwayハートアクセが主役の【こなれミックスカール】

お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、マルチwayアクセが主役の「こなれミックスカールヘア」の作り方をご紹介します。とめるだけで可愛く仕上がるまとめ髪はやっぱり強い味方！

とめるだけ！こなれミックスカール マルチwayアクセをON！ ベースの巻きも、まとめ髪前提だからざっくりラフでOK。 ふわふわなニュアンスを作っておけば、ボリューミーなヘアアクセをつけても、どこか抜け感のあるおしゃれさが手に入るよ！ Use it ハート型のヘアクリップに重ねづけできる、ハート型シュシュのセット。 ハートヘアクリップ 2,200円／アネモネ（サンポークリエイト）

ヘアアレンジ手順 How to まずは、髪全体をラフにウエーブ巻きにする 小分けにとった毛束に対し、垂直にストレートアイロンをはさむ。そのまま、アイロンを外→内と小刻みに向きを変えながら、中間から毛先までウエーブ巻きに。これを全体に仕込んでおく。 How to ミックス巻きを加えて立体的なニュアンスを 後ろ髪から少量の毛束をつまみ出し、細めのアイロンを使ってしっかりと巻いていく。毛束を取る位置も、内＆外の巻く方向もランダムにカールを足して。そのあと手ぐしで全体をほぐす。 How to まとめた毛束をガバッとクリップでとめる 手グシでラフに、髪全体を首の後ろでひとつにまとめる。ゴムでは結ばず、毛束の根元をヘアクリップで挟んでとめるだけ。最後にクリップの両脇から髪を引き出し、たゆんとしたシルエットに。

完成♡ 抜け感たっぷりローポニーテールでこなれた印象に仕上げる♡ きっちりしすぎないゆるさがポイント！ デニムジャケット 15,400円／COCO DEAL（ココ ディール）メガネ 4,400円／NADIA FLORES EN EL CORAZON BACK SIDE 撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗