【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ「リラックマ」の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を、4月4日（土）に配信リリースすることが決定した。あわせて、アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの“リラックマ”イラストが彩るジャケット写真も