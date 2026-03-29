幾田りら、アニメ「リラックマ」主題歌「stay with me」4月4日配信リリース決定！さらに、描き下ろしイラストが彩るジャケット写真が公開！

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シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、Production I.G制作によるアニメ「リラックマ」の主題歌として書き下ろした新曲「stay with me」を、4月4日（土）に配信リリースすることが決定した。あわせて、アニメ（前編）の監督を務める板津匡覧による描き下ろしの“リラックマ”イラストが彩るジャケット写真も公開。リラックマの世界観とシンガーソングライター・幾田りらの世界観が調和した、柔らかで可愛らしいデザインに仕上がっている。

また、アニメ「リラックマ」は、同日4月4日（土）あさ9時25分よりTBSにて放送開始。かねてよりリラックマのファンであった幾田りらが、作品との出会いをきっかけに主題歌を担当することとなった。「stay with me」は、寄り添うような温かさを感じさせるメロディと、日常の喧騒をふっと忘れさせる穏やかなアコースティックサウンドが印象的な一曲となっている。

さらに本作では、幾田りらが主題歌に加えナレーションも担当。やわらかな語りとともに、“ごゆるり”と楽しめる作品の世界観にもぜひ注目してほしい。

●リリース情報

幾田りら

アニメ「リラックマ」主題歌

「stay with me」



2026年4月4日(土)配信リリース

Pre-save/配信リンク

https://orcd.co/swm

●作品情報

アニメ「リラックマ」

＜イントロダクション＞

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる〜り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね。

【スタッフ】

ナレーション 幾田りら

原作 サンエックス

監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン 森田千誉

美術監督 山㟢涼奈

美術 スタジオ風雅

色彩設計 佐藤真由美

撮影監督 奥村隆弘

編集 植松淳一

音響監督 菊田浩巳

音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作 レジェンドア

アニメーションプロデューサー 松下慶子

アニメーション制作 Production I.G

主題歌

「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら 編曲：KOHD

(Echoes／Sony Music Entertainment (Japan) Inc.)

(C)SAN-X / チームリラックマ

関連リンク

幾田りら公式Twitter

https://twitter.com/ikutalilas

アニメ「リラックマ」公式サイト

https://www.rilakkuma-anime.com/