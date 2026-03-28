ショートヘアにしているのに、どこかアカ抜けないと感じていませんか？実はその背景にあるのは“長さ”ではなく“重さの残し方”。毛先や襟足に厚みが残りすぎていると、シルエットが詰まって見え、印象が重くなってしまいがちです。2026年春のトレンドは、軽やかに動く“抜け感ショート”。ほんの少し質感を見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。2026春ショートは「軽さのあるシルエット」が鍵今季は丸みは残し