【40代・50代】今っぽくて若々しい“軽さのあるショート”。2026春「大人ヘア」の正解
ショートヘアにしているのに、どこかアカ抜けないと感じていませんか？実はその背景にあるのは“長さ”ではなく“重さの残し方”。毛先や襟足に厚みが残りすぎていると、シルエットが詰まって見え、印象が重くなってしまいがちです。2026年春のトレンドは、軽やかに動く“抜け感ショート”。ほんの少し質感を見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。
2026春ショートは「軽さのあるシルエット」が鍵
今季は丸みは残しつつも表面に軽さを加えたショートヘアが主流。全体を重くまとめるのではなく、トップや表面に動きが出る設計が今の空気感に合います。
▲重さが残るショートと、軽さのあるショート。長さは同じでも、質感の違いで印象はここまで変わります
ただし、軽くしすぎるとパサついて見えることも。ベースの丸みはキープしながら、表面だけにレイヤーで動きを足す“部分的な軽さ”が大人世代にはちょうどいいバランスです。
「トップの立体感」で今っぽさと若々しさを両立
ショートヘアで差が出るのはトップ。ここがぺたっとすると、全体が重く見えやすくなります。
根元を軽く起こす乾かし方に変えるだけでも、印象は大きく変化。分け目を固定しすぎず、少しずらして乾かすのも有効です。作り込みすぎない自然な立体感が、今っぽさと若々しさを両立させます。
「耳まわりと襟足」で抜け感を仕上げる
耳まわりと襟足は、軽さを仕上げる重要ポイント。ここに重さが残ると、シルエット全体が詰まって見えます。耳にかけたときにすっきり収まるラインや、襟足をタイトに整えたデザインを選ぶと、自然な抜け感が生まれます。
▲トップに立体感を出し、毛先の軽さを整えることで、今っぽく洗練されたスタイルに
2026年春のショートは、“ただ軽くする”のではなく“重さをコントロールする”ことが鍵。まずはトップ・表面・襟足のバランスから見直して、軽やかなショートヘアにアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
🌼どっちがラク？ショートヘアvsショートボブ、朝のスタイリングの「リアルな差」