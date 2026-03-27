通販事業ベルメゾンで販売している「座(THE)パンツ」。仕事、家事、育児など、働くすべての「着⼼地の窮屈さ」を軽減するパンツシリーズです。2026年3月26日から28日までの3日間、渋谷区・北参道駅からすぐの会場で「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」を開催中。試着した各日50人限定で、「座パンツ」現品を配布しています。働く女性目線のストレスを反映したデザイン20代から40代の子供をもつ女性の3人に1人が抱え