働く女性の″パンツのパツパツ問題″に救いの手。ベルメゾンの「座パンツ」体験イベント、各日50人は現品もらえる！

通販事業ベルメゾンで販売している「座(THE)パンツ」。仕事、家事、育児など、働くすべての「着⼼地の窮屈さ」を軽減するパンツシリーズです。

2026年3月26日から28日までの3日間、渋谷区・北参道駅からすぐの会場で「パツパツ問題解消！座パンツ体験イベント」を開催中。

試着した各日50人限定で、「座パンツ」現品を配布しています。

働く女性目線のストレスを反映したデザイン

20代から40代の子供をもつ女性の3人に1人が抱えている、パンツ着用時の圧迫感・窮屈さ。

オフィスで物を拾うときや子供を抱っこするときなどの「しゃがみパツパツ問題」、ランチを楽しんだ後にウエスト部分が食い込む「ランチ後パツパツ問題」、自転車を漕ぐときに太ももの生地が張り詰める「ママチャリパツパツ問題」など、日常の様々なシーンで直面します。

これらのストレスに着目し開発されたのが「座(THE)パンツ」（2990円〜）。6つのこだわりポイントで、お腹・太もも・お尻のパツパツ感を解消してくれるのだとか。

商品企画を担当した、ベルメゾン事業本部 ベルメゾンビジネスユニット 企画・開発1チームの野村法子氏は、ランチ後のぽっこりお腹を優しくカバーする裏側の二重仕立てや、太ももの窮屈さ・スマホの落ちにくさを解消するL字型ポケットなど、働く女性ならではの悩みに寄り添うデザイン性をアピール。

シルエットはテーパードとワイドの2種、サイズはSから６Ｌ、62cm・66cm・70cmの3レングス、カラーは10色と、デザイン展開も豊富です。

会場内に並んでいるのは、「座(THE)パンツ」（テーパードシルエット）のブラックとベージュ、「座(THE)ワイドパンツ」のグリーンとブラック。

試着後、自転車に跨ってリアルな履き心地を体験できるブースも登場。

ペダルを漕いでみると、普段は窮屈さを感じる体のパーツそれぞれに、圧倒的なサポート力と柔軟性を感じます。そんな抜群の機能性がありながら、スマートで品のあるシルエットを実現。清潔感・きちんと感のあるファッション性もあり、オフィスシーンに最適です。

実際に試着をした各日50名限定で、会場内に並んだ「座パンツ」の中から好きなアイテム1本がもらえます。

イベントの参加は予約不要。試着専用イベントのため、商品の購入はできません。

時間は3月26日が13時から18時、3月27日と28日は11時から18時までです。

（東京バーゲンマニア編集部）