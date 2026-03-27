JR西日本 JR西日本は、安全性向上を目的に、新幹線ホームの駅係員のカラーレンズを使用したサングラスの着用を、28日から試行します。 直射日光や反射光などのまぶしさを軽減することで、ホームでの視認性向上の検証を行うものです。 対象者は、山陽新幹線の岡山駅と小倉駅のホーム駅係員で、試行期間は2026年3月28日から2027年の3月下旬までです。 JR西日本は、検証により着用の効果が得ら