7回の第4打席で150キロのカットボールが直撃【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に「1番・指名打者」で先発した。7回の第4打席は死球を浴びて苦悶の表情を見せたが、LA記者は直後に見せた“振る舞い”に驚いたようだ。大谷は今季初打席でいきなり右前打を放ち、快調な滑り出しをきった。第2打席は痛