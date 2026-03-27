「夜逃げさせて欲しい」と言う男性【漫画を読む】「夜逃げさせて欲しい」という男性だが…!?宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、ユーモアあふれる漫画を描いている。X(旧Twitter)で公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を救い出す実話を基にした人気作品だ。今回はそのなかから第61〜62話を紹介するとともに、束縛彼女の行きすぎた行動について話を聞いた。■羨望から一転した恐怖の予感『夜逃げ屋日記』61-16