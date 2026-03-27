【実話】束縛彼女「あんた男失格よ！」と刃物を突き出す→週に何度も警察を呼ぶ修羅場の連続から夜逃げを決意【作者に聞く】
【漫画を読む】「夜逃げさせて欲しい」という男性だが…!?
宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、ユーモアあふれる漫画を描いている。X(旧Twitter)で公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を救い出す実話を基にした人気作品だ。今回はそのなかから第61〜62話を紹介するとともに、束縛彼女の行きすぎた行動について話を聞いた。
■羨望から一転した恐怖の予感
数年前、宮野さんは友人から絵画教室の講師を務める豚ランドくんを紹介される。その後、新しく付き合い始めたという彼女の大月リサちゃんを紹介された。
当初、宮野さんは「こんなにきれいな女性と付き合えている友人がうらやましい」と感じていた。しかし、一緒に買い物へ出かけたとき、友人の顔色が悪いことに気づく。壁に貼られたアイドルのポスターを見た途端、彼女はそれをビリビリに破り捨てたのだ。推しキャラへの嫉妬が暴走した、あまりにも非常識な行動だった。
■包丁を持ち出す異常な独占欲
後日、公園に呼び出された宮野さんは、豚ランドくんから耳を疑うような実態を聞かされる。3カ月前、彼女は突然アパートに上がり込み、「今日から一緒に住もうね」と強制的に同棲を開始した。さらに、彼のSNSの女性フォロワーをすべてブロックするという暴挙に出る。
浮気を疑い詰め寄る彼女に反論すると、彼女は「あんた男失格よ!」と激昂し、ついには刃物を持ち出した。警察を呼ぶような出来事が週に何度も起きる日常。限界を迎えた彼は、ついに「オイラを夜逃げさせてほしい」と宮野さんに懇願する。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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