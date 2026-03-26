福岡県警行橋署は26日、行橋市、苅田町、みやこ町で同日正午ごろから、固定電話や携帯電話に警察官や郵便局員をかたる人物から「あなた宛ての郵便物の中から現金と通帳が出てきたので不審である」などと言われる不審電話が複数件発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。