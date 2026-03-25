生理中の不快感を少しでも軽やかに過ごしたい…そんな女性の願いに寄り添う新アイテム「雲パンツ」が登場♡ふわふわの履き心地と安心の吸水力を兼ね備えたサニタリーショーツは、まるで“履いていないような軽さ”が魅力です。下着の専門家監修によるこだわり設計で、心も身体もリラックスできる一週間をサポートしてくれます♪ ふわ軽な履き心地の秘密 「雲パンツ」は、肌にやさしい天然コットンを95