雲パンツで生理週間をもっと快適に♡吸水サニタリーショーツ誕生

生理中の不快感を少しでも軽やかに過ごしたい…そんな女性の願いに寄り添う新アイテム「雲パンツ」が登場♡ふわふわの履き心地と安心の吸水力を兼ね備えたサニタリーショーツは、まるで“履いていないような軽さ”が魅力です。下着の専門家監修によるこだわり設計で、心も身体もリラックスできる一週間をサポートしてくれます♪

ふわ軽な履き心地の秘密

「雲パンツ」は、肌にやさしい天然コットンを95％使用し、ふんわりとした柔らかな肌触りを実現。締め付け感の少ない設計で、長時間の着用でもストレスフリーな履き心地を叶えます。

さらに、カイロや替えナプキンを収納できる「思いやりポケット」を搭載。細やかな気配りが、日常の快適さをぐっと高めてくれるのも嬉しいポイントです。

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安心の吸水力と機能性

最大約30mLの吸水力で、ナプキン約3枚分に相当する安心設計。「もしも」のシーンにも対応できる頼もしさで、外出時や忙しい日にも心強い存在です。

また、通気性と快適さを考えた多層構造を採用し、ムレやベタつきを軽減。日常使いしやすい仕様で、サニタリー期間をより快適に過ごせます。

選べるカラー＆サイズ展開

吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」

価格：2,280円(税込)

サイズ：S～2XL（カラー：3色）

幅広いサイズ展開で、自分の体型に合ったフィット感を選べるのも魅力。シンプルで使いやすいカラー展開なので、デイリー使いにもぴったりです。

軽やかな毎日を叶える新定番♡

2026年4月8日（水）に発売される「雲パンツ」は、生理期間を少しでも快適に過ごしたい方にぴったりのアイテム♡ふわっと軽い履き心地と高い機能性で、毎日の不安やストレスをやさしくサポートしてくれます。先行予約も実施されているので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪