春のお楽しみといえば、淡いピンクに心癒される桜の花。眺めたり、味わったり、香らせたり…と、いろいろな角度から桜を堪能できる、さまざまなアイテムをラインナップしました。? 手元において、季節を問わずに桜を楽しもうソメイヨシノやカワヅザクラ、オオカンザクラなど、さまざまな品種の桜の花を閉じ込めた趣あるオブジェ。まるで浮いているように見える、神秘的な佇まいに目を奪われる。W40×D40×H40mm \7,700（ウサギノネ