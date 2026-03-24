【モデルプレス＝2026/03/24】元乃木坂46の白石麻衣が3月23日、自身のInstagramを更新。タイツを取り入れたコーディネート姿を公開した。【写真】33歳元乃木坂センター「可愛すぎて二度見」タイツ美脚ショット◆白石麻衣、美脚ライン際立つタイツコーデ披露白石は「冬！」とつづり、雪が積もる道で撮影した写真を投稿。マフラーをバラクラバ風に巻き、厚手のダウンコートにタイツとショートブーツを合わせた美しい脚のラインが際立