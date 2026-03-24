白石麻衣、美脚際立つタイツショット公開「可愛すぎて二度見」「雪のような透明感」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】元乃木坂46の白石麻衣が3月23日、自身のInstagramを更新。タイツを取り入れたコーディネート姿を公開した。
【写真】33歳元乃木坂センター「可愛すぎて二度見」タイツ美脚ショット
白石は「冬！」とつづり、雪が積もる道で撮影した写真を投稿。マフラーをバラクラバ風に巻き、厚手のダウンコートにタイツとショートブーツを合わせた美しい脚のラインが際立つスタイルで笑顔を見せるショットを披露している。
また、お茶目な表情で振り向く姿の写真も載せている。
この投稿は「雪のような透明感」「天使すぎる」「可愛すぎて二度見」「脚が真っ直ぐで綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元乃木坂センター「可愛すぎて二度見」タイツ美脚ショット
◆白石麻衣、美脚ライン際立つタイツコーデ披露
白石は「冬！」とつづり、雪が積もる道で撮影した写真を投稿。マフラーをバラクラバ風に巻き、厚手のダウンコートにタイツとショートブーツを合わせた美しい脚のラインが際立つスタイルで笑顔を見せるショットを披露している。
また、お茶目な表情で振り向く姿の写真も載せている。
◆白石麻衣の投稿に「天使すぎる」と反響
この投稿は「雪のような透明感」「天使すぎる」「可愛すぎて二度見」「脚が真っ直ぐで綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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