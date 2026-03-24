「Vストローム800／800DE」がスズキ二輪車初のE10ガソリン対応車に！ スズキVストローム800｜Suzuki V-Strom 800 Vストローム800／800DEは、日常の移動からツーリングまで幅広く対応する、軽量で扱いやすい800ccクラスのモデルだ。Vストローム800は、舗装路や長距離ツーリングでの快適性と走行性能を重視して開発。一方のVストローム800DEは、未舗装路の走行も想定した設計と装備が