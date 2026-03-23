ダイエットを始めると、「間食はやめた方がいい」と考える人は多いもの。お菓子を控えたり、食事以外では何も食べないようにしたりと、間食を“我慢するもの”として捉えている人も少なくありません。ただ、間食を完全に避けようとするほど、かえって食事のバランスが崩れてしまうこともあります。ダイエットでは「食べないこと」よりも、「どう食べるか」を考えることが大切です。間食が体重に影響するかは“内容とタイミング”次