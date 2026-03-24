春になると出回る「生わかめ」は、シャキシャキとした食感と強い磯の香りが特徴。旬の限られた時期にしか味わえないので、さまざまなアレンジで楽しんでみませんか？定番はお刺身やしゃぶしゃぶですが、ほかにもおいしい食べ方はたくさんあります。酢の物やサラダなどの前菜はもちろん、炒め物や混ぜごはんなど幅広く活躍してくれますよ！「生わかめ」は副菜にもメインにも大活躍！たことわかめの酢の物出典：https://www.instagra