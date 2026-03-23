２０２２年北京五輪でドーピング違反となったフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）が２１日に行われた同国最高峰の大会「チャンネルワンカップ」で復帰したことが、韓国で大きな波紋を呼んでいる。ワリエワは昨年末で出場停止期間が終わり、本格的に復帰。しかしショートプログラム（ＳＰ）では代名詞の４回転ジャンプに失敗するなど７０・０９点と得点は伸びず４位だった。この復帰劇に注目しているの