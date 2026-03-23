私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義両親はとても優しい人たちです。義母は常に先回りをして物事を考えるタイプのようで、積極的に手助けしてもらえて私はありがたく思っていました。しかし義両親を誘うと、なぜか必ず独身の義妹セリナちゃん（30才）がついてきます。兄の家族と会ってもコミュニケーションをとるわけでもなくずっとスマホを眺めていて……。そんな状態に私はモヤモ