【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、豪華盤に収録される特典DVD「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」の詳細が明らかになった。表題曲「驚きの子」は4月4日(土)よりテレ朝系列にて放送開始予定のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のOPテーマに決定しており、ソロアーティスト活動