【サーティワン】から、人気のフレーバーを贅沢にアレンジした新作のアイスケーキが登場しました。甘酸っぱいベリーと濃厚なチョコが織りなす華やかな見た目は、テーブルに並べるだけで気分を明るくしてくれそうです。今回は、日常のちょっとした贅沢にはもちろん、大切な人への手土産としても喜ばれそうな新作アイスケーキをご紹介します。 断面まで美しい贅沢ケーキ