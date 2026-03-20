入野自由、4月8日リリース「驚きの子」特典DVD詳細解禁！横浜中華街を堪能する、ダイジェスト映像公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、豪華盤に収録される特典DVD「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」の詳細が明らかになった。

表題曲「驚きの子」は4月4日(土)よりテレ朝系列にて放送開始予定のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のOPテーマに決定しており、ソロアーティスト活動初のアニメ主題歌を担当する。

特典DVD「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」は入野が横浜中華街を中心に様々な体験をしていく模様を30分超にわたって収録。この度、ダイジェスト映像がYouTubeにて公開され、ドライブの模様やトルコランプの手作り体験、中華街の散策、トリックアート体験、北京ダックを堪能する一部始終を観ることができるので、YouTubeでぜひチェックしてほしい。

4月より開催予定の「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」は、先日Zepp Haneda（TOKYO）での追加公演が発表され、現在プレリクエスト先行を3月24日(火)まで受付中。

●リリース情報

入野自由 ニューシングル

「驚きの子」

2026年4月8日発売

【豪華盤（CD＋DVD）】



品番：COZC-2310〜1

価格：￥3,000（税込）

・入野自由撮影！携帯用ステッカー

・フォトカード1枚（全3種からランダムで1枚封入）

・スリーブケース

【通常盤（CD）】



品番：COCC-18324

価格：￥1,500（税込）

CD予約はこちら

https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec

＜CD＞

M1.「驚きの子」

作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei

M2.「つま先踏んで」

作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei

＜DVD＞

「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」

CDの詳細はオフィシャルサイトをご確認ください

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

《アイメイトグッズ付限定セット》



【入野自由「驚きの子」【豪華盤】アニメイト限定セット】

ぶらさがりアクリルキーホルダー付 セット価格：￥4,500(税込)

※サイズ：約7cm

【入野自由「驚きの子」【通常盤】アニメイト限定セット】

卓上ミニカレンダー(4月始まり)付 セット価格：￥3,040(税込)

※プラケース／ポストカードサイズ／7枚セット／片面フルカラー

店舗オリジナル特典



・アニメイト：

豪華盤…L判ブロマイドA(複製サイン＆コメント入り)

通常盤…L判ブロマイドB(複製サイン＆コメント入り)

・ゲーマーズ：

豪華盤…L判ブロマイドA(複製サイン＆コメント入り)

通常盤…L判ブロマイドB(複製サイン＆コメント入り)

・タワーレコード：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・ネオウィング：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・とらのあな：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・楽天ブックス：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通

・コロムビアミュージックショップ：

豪華盤…アナザージャケットA

通常盤…アナザージャケットB

・Amazon.co.jp：

豪華盤…豪華盤ジャケット絵柄メガジャケ(24cm×24cm)

通常盤…通常盤ジャケット絵柄メガジャケ(24cm×24cm)

「驚きの子」発売記念イベント

3/22(日) 東京：お渡し会

4/18(土) 大阪：お渡し会

5/23(土) 東京：トーク＆お見送り会

詳細は入野自由公式HPにてご確認ください。

●ライブ情報

IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”

2026年4月13日(月) 17：00開場／18：00開演

東京：東京ドームシティkanadeviaホール

2026年4月17日(金) 17：00開場／18：00開演

大阪：Zepp Osaka Bayside

2026年5月1日(金) 17：00開場／18：00開演

福岡：Zepp Fukuoka

2026年5月27日(水) 17：00開場／18：00開演

東京公演：Zepp Haneda（TOKYO）

＜“Zepp Haneda”チケット発売情報＞

Lencore/ HMVプレミアム会員先行

3/19(木)12:00〜3/22(日)23:59

受付URL

https://l-tike.com/irinomiyu/

プレリクエスト抽選先行

3/19(木)12:00〜3/24(火)23:59

受付URL

https://l-tike.com/irinomiyu/

【東京/大阪/福岡】一般発売中！（※Zepp Haneda公演除く）

ローソンチケット

https://l-tike.com/irinomiyu/

アニメイトチケット

https://animate-ticket.com/events/79

詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

●作品情報

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」



2026年4月より放送開始

＜イントロダクション＞

田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。

そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！

清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、個性豊かな神々が集まるように！

お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、はじまりはじまり。

【キャスト】

楠木湊：坂田将吾

山神：藤真秀

セリ：徳留慎乃佑

トリカ：寿美菜子

ウツギ：小市眞琴

風神：中島ヨシキ

雷神：小林大紀

播磨才賀：梅原裕一郎

【スタッフ】

原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）

原作イラスト：ox

監督：関野関重

助監督：山内遼

シリーズ構成：小林雄次

キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子

美術監督：内藤健

美術設定：滝口勝久

色彩設計：佐々木梓

編集：坪根健太郎

撮影監督：富崎杏奈

音響監督：菊田浩巳

録音調整：小原吉男・阿部智佳子

音響効果：佐藤理緒

音響制作：HALF H・P STUDIO

音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴

音楽：R・O・N

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：JUVENAGE

製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会

＜入野自由（IRINO MIYU）プロフィール＞

東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。

最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。

(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会

関連リンク

入野自由オフィシャルサイト

https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/

TVアニメ「神の庭付き楠木邸」公式サイト

https://kusunokitei.com/