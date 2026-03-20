入野自由、4月8日リリース「驚きの子」特典DVD詳細解禁！横浜中華街を堪能する、ダイジェスト映像公開！
数々の人気アニメ作品や話題作の舞台で活躍中の入野自由、4月8日にニューシングル「驚きの子」をリリースすることが発表されているが、豪華盤に収録される特典DVD「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」の詳細が明らかになった。
表題曲「驚きの子」は4月4日(土)よりテレ朝系列にて放送開始予定のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のOPテーマに決定しており、ソロアーティスト活動初のアニメ主題歌を担当する。
特典DVD「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」は入野が横浜中華街を中心に様々な体験をしていく模様を30分超にわたって収録。この度、ダイジェスト映像がYouTubeにて公開され、ドライブの模様やトルコランプの手作り体験、中華街の散策、トリックアート体験、北京ダックを堪能する一部始終を観ることができるので、YouTubeでぜひチェックしてほしい。
4月より開催予定の「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」は、先日Zepp Haneda（TOKYO）での追加公演が発表され、現在プレリクエスト先行を3月24日(火)まで受付中。
●リリース情報
入野自由 ニューシングル
「驚きの子」
2026年4月8日発売
【豪華盤（CD＋DVD）】
品番：COZC-2310〜1
価格：￥3,000（税込）
・入野自由撮影！携帯用ステッカー
・フォトカード1枚（全3種からランダムで1枚封入）
・スリーブケース
【通常盤（CD）】
品番：COCC-18324
価格：￥1,500（税込）
CD予約はこちら
https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec
＜CD＞
M1.「驚きの子」
作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei
M2.「つま先踏んで」
作詞・作曲：尾崎雄貴 編曲：Galileo Galilei
＜DVD＞
「みゆさんぽ〜驚きの子（38歳）、横浜ではしゃぐ〜」
CDの詳細はオフィシャルサイトをご確認ください
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
《アイメイトグッズ付限定セット》
【入野自由「驚きの子」【豪華盤】アニメイト限定セット】
ぶらさがりアクリルキーホルダー付 セット価格：￥4,500(税込)
※サイズ：約7cm
【入野自由「驚きの子」【通常盤】アニメイト限定セット】
卓上ミニカレンダー(4月始まり)付 セット価格：￥3,040(税込)
※プラケース／ポストカードサイズ／7枚セット／片面フルカラー
店舗オリジナル特典
・アニメイト：
豪華盤…L判ブロマイドA(複製サイン＆コメント入り)
通常盤…L判ブロマイドB(複製サイン＆コメント入り)
・ゲーマーズ：
豪華盤…L判ブロマイドA(複製サイン＆コメント入り)
通常盤…L判ブロマイドB(複製サイン＆コメント入り)
・タワーレコード：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通
・ネオウィング：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通
・とらのあな：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通
・楽天ブックス：L判ブロマイド(複製サイン＆コメント入り) ※2形態共通
・コロムビアミュージックショップ：
豪華盤…アナザージャケットA
通常盤…アナザージャケットB
・Amazon.co.jp：
豪華盤…豪華盤ジャケット絵柄メガジャケ(24cm×24cm)
通常盤…通常盤ジャケット絵柄メガジャケ(24cm×24cm)
「驚きの子」発売記念イベント
3/22(日) 東京：お渡し会
4/18(土) 大阪：お渡し会
5/23(土) 東京：トーク＆お見送り会
詳細は入野自由公式HPにてご確認ください。
●ライブ情報
IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”
2026年4月13日(月) 17：00開場／18：00開演
東京：東京ドームシティkanadeviaホール
2026年4月17日(金) 17：00開場／18：00開演
大阪：Zepp Osaka Bayside
2026年5月1日(金) 17：00開場／18：00開演
福岡：Zepp Fukuoka
2026年5月27日(水) 17：00開場／18：00開演
東京公演：Zepp Haneda（TOKYO）
＜“Zepp Haneda”チケット発売情報＞
Lencore/ HMVプレミアム会員先行
3/19(木)12:00〜3/22(日)23:59
受付URL
https://l-tike.com/irinomiyu/
プレリクエスト抽選先行
3/19(木)12:00〜3/24(火)23:59
受付URL
https://l-tike.com/irinomiyu/
【東京/大阪/福岡】一般発売中！（※Zepp Haneda公演除く）
ローソンチケット
https://l-tike.com/irinomiyu/
アニメイトチケット
https://animate-ticket.com/events/79
詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
●作品情報
TVアニメ「神の庭付き楠木邸」
2026年4月より放送開始
＜イントロダクション＞
田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。
そこは、悪霊がはびこるとんでもない物件……のはずが、規格外の力で知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！
清められた楠木邸の居心地の良さに惹かれ、個性豊かな神々が集まるように！
お隣の山神さんたちとほのぼの田舎暮らし、はじまりはじまり。
【キャスト】
楠木湊：坂田将吾
山神：藤真秀
セリ：徳留慎乃佑
トリカ：寿美菜子
ウツギ：小市眞琴
風神：中島ヨシキ
雷神：小林大紀
播磨才賀：梅原裕一郎
【スタッフ】
原作：えんじゅ（電撃の新文芸/KADOKAWA刊）
原作イラスト：ox
監督：関野関重
助監督：山内遼
シリーズ構成：小林雄次
キャラクターデザイン：井ノ上ユウ子・野間千賀子
美術監督：内藤健
美術設定：滝口勝久
色彩設計：佐々木梓
編集：坪根健太郎
撮影監督：富崎杏奈
音響監督：菊田浩巳
録音調整：小原吉男・阿部智佳子
音響効果：佐藤理緒
音響制作：HALF H・P STUDIO
音響制作担当：鑰山千代・山田悠貴
音楽：R・O・N
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：JUVENAGE
製作：「神の庭付き楠木邸」製作委員会
＜入野自由（IRINO MIYU）プロフィール＞
東京都出身。2001年映画「千と千尋の神隠し」のハク役に抜擢され注目を集める。その後も声優として数々の作品に出演、ティモシー・シャラメの吹替も多く演じている。また、声優のみならず、舞台やドラマ、映画など多方面で活躍している。
最近の主な出演作品は、吹替『ウィキッド ふたりの魔女』『DUNE』、映画『言の葉の庭』、アニメ『おそ松さん』『ハイキュー！！』『ONE PIECE』『DIGIMON BEATBREAK』『CITY THE ANIMATION』、ドラマ「元彼の遺言状」、舞台『リア王』『消失』『浪人街』などがある。
(C) 2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会
関連リンク
入野自由オフィシャルサイト
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
TVアニメ「神の庭付き楠木邸」公式サイト
https://kusunokitei.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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