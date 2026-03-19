カルディコーヒーファームの公式サイトで、全国各地のセール情報が随時更新されています。今回は2026年3月19日時点で発表されている、3月20日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。東京、神奈川、埼玉、千葉はもちろん...「お客様感謝セール」と「オープンセール」は、同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オ